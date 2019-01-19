 
مباشر

غراهم: على ترامب إبطاء سحب القوات من سوريا

أخبار العالم

غراهم: على ترامب إبطاء سحب القوات من سوريا
Reuters JONATHAN ERNST
السناتور ليندسي غراهام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lccs

أعرب السناتور الجمهوري لينزي غراهام عن أمله في أن يبطئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سحب القوات الأمريكية من سوريا، حتى القضاء التام على تنظيم "داعش".

وقال غراهام في تصريح للصحفيين من أنقرة، إنه يعتقد أن "رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دنفورد وضع خطة مع أنقرة لنقل عناصر وحدات حماية الشعب الكردية السورية بعيدا عن تركيا".

وأعلنت الولايات المتحدة في 19 ديسمبر الماضي عن بدء انسحاب قواتها من سوريا، لكنها أكدت مرارا على ضرورة عدم استهداف القوات التركية حلفاءها الأكراد، حتى هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير تركيا اقتصاديا إذا أقدمت على ضرب "وحدات حماية الشعب" الكردية.

ولاحقا ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه توصل مع ترامب خلال الاتصال الهاتفي الأخير إلى تفاهم حول تشكيل منطقة آمنة شمالي سوريا لمنع التصعيد في المنطقة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.السبت العاشر.. السترات الصفراء تتحدى ماكرون