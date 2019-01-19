النفط المكسيكية: الانفجار وقع نتيجة وصلة لحمها اللصوص بأحد أنابيب الوقود

أكدت شركة النفط الوطنية المكسيكية "بيميكس"، أن الانفجار الذي وقع في خط أنابيبها للوقود في ولاية هيدالغو، كان نتيجة وصلة غير قانونية أحدثها اللصوص بطريقة بدائية لسرقة الوقود.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الرسمي، إن "الانفجار في هيدالغو نجم عن سرقة بوصلة غير قانونية حفرت ولحمت في أحد أنابيب توبسان-تولا"، موضحه أن الحادث، "لن يؤثر على إمدادات البنزين إلى العاصمة مكسيكو".

وقتل في الحادث نحو 20 شخصا وأصيب 71 آخرون في انفجار خط الأنابيب في بلدية تلاهوليلبان إلى الشمال من مدينة مكسيكو سيتي، وفق أحدث البيانات لحاكم ولاية هيدالغو عمر فياض.

وقال فياض، إن "الانفجار وقع في خط أنابيب تعرض للتخريب على أيدي لصوص وقود في وسط المكسيك، بينما كان عدد من سكان المنطقة يحاولون ملء غالونات بالوقود".

جدير الذكر أن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، كان قد بدأ حملة كبيرة للقضاء على ظاهرة تفشي سرقة الوقود التي قالت الحكومة إنها كلفت البلاد أكثر من ثلاثة مليارات دولار العام الماضي.

وحظيت حملته ضد السرقة بتأييد كبير رغم أن قراره بإغلاق خطوط الأنابيب لمنع عمليات السرقة تسبب في تعطل كبير لإمدادات الوقود وسط المكسيك وسط مخاوف من تأثير ذلك على الاقتصاد.

المصدر: وكالات