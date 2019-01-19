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بومبيو يبحث نزع السلاح النووي مع يد كيم اليمنى

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بومبيو يبحث نزع السلاح النووي مع يد كيم اليمنى
Reuters
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو والمسؤول الكوري الشمالي كيم يونغ تشول بحثا الجهود المبذولة في ما يتعلق بتنفيذ التزامات قمة كيم ترامب في يونيو بسنغافورة.

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وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: "الوزير مايك بومبيو والمسؤول الكوري الشمالي كيم يونغ تشول بحثا يوم الجمعة الجهود المبذولة لتحقيق التقدم على مسار تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في قمة يونيو حزيران في سنغافورة".

وأضاف البيان أنه بعد لقاء بومبيو مع كيم عقد دبلوماسيون من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اجتماع عمل كان "مثمرا".

ولفت البيان إلى أن الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بايجون سيسافر إلى السويد مطلع هذا الأسبوع لحضور مؤتمر دولي حول كوريا الشمالية.

وكان تشول وهو واحد من أقرب مساعدي زعيم كوريا الشمالية قد وصل إلى واشنطن يوم الخميس، لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي بومبيو لتنسيق خطوات التحضير لقمة كيم ترامب، حسب وكالة "يونهاب".

المصدر: وكالات

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