ترودو يجدد طلبه الإفراج عن المدون السعودي رائف بدوي

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة أن الإفراج عن المدون السعودي رائف بدوي المعتقل منذ عام 2012 هو "أولوية" لجميع الكنديين.

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وقال ترودو في مؤتمر صحافي إنه أثار "مباشرة" ملف بدوي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة مجموعة العشرين في أواخر نوفمبر في الأرجنتين.

وأضاف ترودو بعد اجتماع لمجلس الوزراء في شيربروك، على بعد 160 كيلومترا شرق مونتريال، أن "حل هذا الملف والإفراج عن رائف بدوي ليسا أولوية بالنسبة لي ولعائلته فحسب، بل لجميع سكان كيبيك وجميع الكنديين".

وأشار رئيس الوزراء الكندي إلى أنه اقترح على ولي العهد السعودي أن يصدر عفوا ملكيا عن البدوي.

والتقى ترودو زوجة بدوي، إنصاف حيدر التي تعيش في كندا مع أطفالها الثلاثة، وقال إنه لا يستطيع "أن يتخيل" ما تعيشه هي وأطفالها بسبب سجن المدون "منذ وقت طويل".

وكان بدوي المؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية قد اعتقل عام 2012 بتهمة الإساءة إلى الإسلام. وحكم عليه في مايو 2014 بالسجن عشرة أعوام وبألف جلدة موزعة على 20 أسبوعا، ما استدعى ردود فعل دولية منددة.

المصدر: وكالات