مقتل 20 شخصا بانفجار أنبوب وقود في المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بانفجار خط أنابيب لنقل البنزين بولاية هيدالغو في المكسيك.

وقال عمر فياض حاكم ولاية هيدالغو "هناك تقارير أولية تفيد بمقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 54 بحروق في انفجار خط الأنابيب".

وأضاف: "نقلت تعليمات وزير الداخلية المكسيكي هيدالغو سيمون فارغاس أغيلار لتوفير المساعدة اللازمة لأسر الضحايا. ونحن نتلقى الدعم من الحكومة الفيدرالية بكل ما هو ضروري لحل هذا الوضع".

QUE FORMA DE DAR LA VIDA MI TIERRA, MI GENTE, MI PUEBLO TODO POR EL MALDITO HUACHICOL. #Tlahuelilpanpic.twitter.com/62f68HemSx — Julio Estrada (@chicharo7) ١٩ يناير ٢٠١٩

فيما أفادت كلوديا شينباوم، عمدة العاصمة مكسيكو، بأنه تم إرسال أربع طائرات هليكوبتر طبية إلى موقع الحادثة من قبل سلطات المدينة، بالإضافة إلى نقل المصابين إلى مستشفيات بالعاصمة لتلقي الرعاية الطبية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية منفصلة تدفق البنزين من خط الأنابيب في وقت سابق يوم الجمعة بعد حدوث كسر به، ومحاولة نحو 300 شخص من السكان المحليين ملء أوعيتهم بالوقود المتسرب قبل أن يحدث الانفجار.

📍Saldo hasta el momento: 20 muertos y 54 heridos por explosión del ducto en #Tlahuelilpan Hidalgo



pic.twitter.com/77iYU5PAO1 — Noticias_CUBO (@Noticias_CUBO) ١٩ يناير ٢٠١٩

فيما بينت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تتصاعد جراء انفجار خط الأنابيب الواقع قرب مصفاة تولا إلى الشمال من مدينة مكسيكو سيتي، وكان الناس يصيحون ويصرخون طلبا للمساعدة.

المصدر: وكالات