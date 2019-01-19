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مقتل 20 شخصا بانفجار أنبوب وقود في المكسيك

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مقتل 20 شخصا بانفجار أنبوب وقود في المكسيك
Gettyimages.ru
أرشيف
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أعلنت السلطات المكسيكية مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بانفجار خط أنابيب لنقل البنزين بولاية هيدالغو في المكسيك.

وقال عمر فياض حاكم ولاية هيدالغو "هناك تقارير أولية تفيد بمقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 54 بحروق في انفجار خط الأنابيب".

وأضاف: "نقلت تعليمات وزير الداخلية المكسيكي هيدالغو سيمون فارغاس أغيلار لتوفير المساعدة اللازمة لأسر الضحايا. ونحن نتلقى الدعم من الحكومة الفيدرالية بكل ما هو ضروري لحل هذا الوضع".

فيما أفادت كلوديا شينباوم، عمدة العاصمة مكسيكو، بأنه تم إرسال أربع طائرات هليكوبتر طبية إلى موقع الحادثة من قبل سلطات المدينة، بالإضافة إلى نقل المصابين إلى مستشفيات بالعاصمة لتلقي الرعاية الطبية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية منفصلة تدفق البنزين من خط الأنابيب في وقت سابق يوم الجمعة بعد حدوث كسر به، ومحاولة نحو 300 شخص من السكان المحليين ملء أوعيتهم بالوقود المتسرب قبل أن يحدث الانفجار.

فيما بينت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تتصاعد جراء انفجار خط الأنابيب الواقع قرب مصفاة تولا إلى الشمال من مدينة مكسيكو سيتي، وكان الناس يصيحون ويصرخون طلبا للمساعدة.

المصدر: وكالات

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