عائلة الصحفية هاشمي المعتقلة في الولايات المتحدة لـRT: حقوقها تنتهك

نقلت الصحفية نارغيز مبالغي لـRT قلق أسرة المذيعة العاملة لدى قناة Press TV الإيرانية والمعتقلة في الولايات المتحدة مرضية هاشمي بشأن انتهاك حقوقها المدنية والدينية وحالتها الصحية.

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وقالت مبالغي في حديث لـRT إن أسباب اعتقال هاشمي لا تزال غير معروفة، مضيفة أن السلطات الأمريكية لم توجه حتى الآن أي تهم رسمية إليها.

وأضافت المرأة أن الصحفية المعتقلة قالت خلال مكالمة هاتفية وحيدة منذ حبسها جرت بينها وابنتها يوم الثلاثاء الماضي، إنها أجبرت على خلع حجابها رغم إرادتها، وتم تصويرها من دون حجاب.

وفي مكان احتجازها أعطوها قميصا قصير الأكمام لا يتوافق مع متطلبات الزي الإسلامي.

كما قالت مرضية هاشمي، واسمها الأصلي قبل اعتناقها الإسلام ملوني ايفيت فرانكلين، لابنتها إنها لم تحصل على طعام كاف، لأنها حرمت من الطعام الحلال والنباتي، لذا أضطرت إلى تناول البسكويت المملّح وبعض الخبز فقط الذي جاء مع وجبة الطعام المتوفر، وذلك منذ احتجازها يوم الأحد الماضي.

وطالبت أسرة الصحفية السلطات الأمريكية بتقديم معلومات أكثر حول قضيتها، مؤكدة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والسلطات لم يستجيبا حتى الآن لمطالب صحفيين بتوضيح أسباب اعتقالها.

وتساءلت مبالغي عما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء اعتقال هاشمي التي شاركت في تغطية ملفات حساسة في الولايات المتحدة، مثل حملة Black Lives Matter ضد التمييز العنصري الذي يتعرض له المواطنون السود في البلاد.

وعبرت مبالغي عن اعتقادها بأن الولايات المتحدة تعيش "أوقاتا غير مسبوقة في ظل رئاسة دونالد ترامب، الذي يكن العداء الشرس تجاه وسائل الإعلام، ونعرف بوجود عداوة تجاه إيران أيضا".

وأضافت: "لكن ما مدى خطورة ذلك بالنسبة للصحفيين وحقوقهم وحرية الصحافة في الولايات المتحدة؟"

المصدر: RT