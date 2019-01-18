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ردا على مقتل خاشقجي.. مشرعون أمريكيون يطالبون بحرمان السعودية من كافة المساعدات العسكرية

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ردا على مقتل خاشقجي.. مشرعون أمريكيون يطالبون بحرمان السعودية من كافة المساعدات العسكرية
Reuters
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طرحت مجموعة من المشرعين الأمريكيين مشروع قانون جديدا يطالب بوقف جميع أشكال المساعدات الأمنية الأمريكية للسعودية وبيع الأسلحة للرياض فورا ردا على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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واتهم عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، جيمس ماكغوفيرن، الذي قدم مشروع القانون الجديد ودعمه 20 مشرعا من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في بيان نشر على صفحته الإلكترونية الرسمية أمس الخميس، الحكومة السعودية بأنها "قتلت جمال خاشقجي بدم بارد".

وشدد ماكغوفيرن على أن "استخدام موقع دبلوماسي كغرفة للتعذيب ليس إهانة للمعايير الدولية فحسب بل أيضا للأخلاق الإنسانية الأساسية"، معبرا عن أسفه "لعدم اتخاذ إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب إجراءات حقيقية للدفاع عن قيمنا ومحاسبة الحكومة السعودية".

وأكد النائب الأمريكي أنه "حان الوقت للولايات المتحدة أن توقف جميع مبيعات الأسلحة وتقديم المساعدات العسكرية للسعودية"، مشيرا إلى أن "قيمنا الديمقراطية على المحك هنا ويجب علينا أن نخطو خطوة إلى الأمام ونفعل الشيء الصحيح".

المصدر: mcgovern.house.gov

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