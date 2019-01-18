بلغاريا تعتقل أكثر من 40 مشتبها به في تمويل الإرهاب الدولي

ألقى الأمن البلغاري القبض على 43 شخصا خلال حملة مداهمات جرت ضمن عملية أمنية واسعة لمكافحة تمويل الإرهاب الدولي، بينهم شخص من أصل سوري مشتبه به في تنظيم النشاط غير الشرعي للشبكة .

وأفادت وكالة الأنباء البلغارية BTA بأن العملية الأمنية شملت 7 مدن بلغارية من بينها العاصمة صوفيا وأسفرت أيضا عن ضبط حوالي 32 ألف يورو ووثائق ثبوتية وغيرها من الأدلة لدى المقبوض عليهم.

وأكد المحققون أن المشتبه به الرئيس في القضية هو مواطن سوري مقيم في بلغاريا، كان على اتصال بأشخاص يفترض أنهم يقدومون دعما لوجيستيا وماليا للمنظمات الإرهابية الدولية.

وفتح الأمن البلغاري التحقيق قبل سنة بعدما رصدت جهات مختصة تحويلات مالية كبيرة الحجم إلى البلاد ومنها عبر نظام "حوالة" بديل للتحويلات، يعمل خارج دائرة البنوك والنظم المالية الرسمية.

المصدر: وكالات









