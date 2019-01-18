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الشرطة الألمانية تجري عملية تتعلق باحتجاز رهائن

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الشرطة الألمانية تجري عملية تتعلق باحتجاز رهائن
Reuters Kai Pfaffenbach
(صورة أرشيفية)
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أفادت صحيفة "Bild" الألمانية بتنفيذ الشرطة والقوات الخاصة عملية أمنية تتعلق باحتجاز رهائن، في جناح العلاج النفسي داخل عيادة طبية في ديغندورف البافارية.

وقالت الصحيفة إن أحد المرضى احتجز رهائن، مشيرة إلى أنه قد يكون مسلحا بسكاكين.

وذكرت أن القوات الأمنية فرضت طوقا على العيادة وتقوم بالتفاوض مع الشخص المذكور.

المصدر: نوفوستي

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