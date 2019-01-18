الشرطة الألمانية تجري عملية تتعلق باحتجاز رهائن

أفادت صحيفة "Bild" الألمانية بتنفيذ الشرطة والقوات الخاصة عملية أمنية تتعلق باحتجاز رهائن، في جناح العلاج النفسي داخل عيادة طبية في ديغندورف البافارية.

وقالت الصحيفة إن أحد المرضى احتجز رهائن، مشيرة إلى أنه قد يكون مسلحا بسكاكين.

وذكرت أن القوات الأمنية فرضت طوقا على العيادة وتقوم بالتفاوض مع الشخص المذكور.

The backgrounds are still largely unclear, but it seems in a hospital in Bavaria, a patient has a hostage in his power. The police are conducting negotiations with the 40-year-old suspect.

SEK-Einsatz an Klinik in Deggendorf: Geiselnahme https://t.co/Y1vE7hUj61#BreakingNews — HereAnonymous Boss (@HereAnonBoss) 18 января 2019 г.

المصدر: نوفوستي