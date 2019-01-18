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ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير بوغوتا إلى أكثر من 20 قتيلا

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ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير بوغوتا إلى أكثر من 20 قتيلا
Reuters LUISA GONZALEZ
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أعلنت الشرطة الكولومبية عن ارتفاع حصيلة القتلى في انفجار السيارة المفخخة الذي استهدف خريجي أكاديمية تدريب الشرطة في العاصمة بوغوتا.

وقالت الشرطة في بيان:" مع الأسف، الحصيلة الأولية هي 21 قتيلا بينهم الانتحاري، و68 جريحا" مشيرة إلى أن 58 من المصابين غادروا المستشفى.

من جهته، أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكيه الحداد 3 أيام في أعقاب الهجوم الذي استهدف الأكاديمية الواقعة في جنوب العاصمة.

وفي السياق، صرح مفتش الصحة التابعة للقوات المسلحة فاني كونتريراس للإذاعة المحلية بأن السيارة "اقتحمت مجمع الأكاديمية فجأة وكادت أن تدهس الحرس، وبعد ذلك وقع الانفجار".

واعتبرت السلطات الكولومبية الحادث عملا إرهابيا مدبرا، وحسب محاضر التحقيقات الأولية، فإن منفذ العملية اقتحم مدخل الكلية، بسيارة "ميني فان" محملة بالمتفجرات، ودوى الانفجار بعد ثوان من توغله في مقر الكلية.

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صورة من مكان الحادث
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المصدر: وكالات

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