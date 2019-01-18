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لافروف: بوتين وافق على مقترح ميركل إرسال خبراء ألمان إلى منطقة مضيق كيرتش

لافروف: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن لإنقاذ معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى

أخبار العالم

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ماس: ألمانيا مهتمة بالحفاظ على معاهدة الصواريخ ومصير المعاهدة بيد روسيا

ماس: لإنقاذ المعاهدة الصاروخية على روسيا تدمير صاروخ 9М729 بطريقة قابلة للتحقق

لافروف: نأمل في تنفيذ الاتفاقات التي توصلت إليها قمة روسيا تركيا فرنسا ألمانيا حول سوريا في أسرع وقت ممكن

لافروف: نريد سماع رأي بيدرسن حول كيفية إطلاقه عمل اللجنة الدستورية السورية

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مذيع حوار السيسي المثير للجدل يقع في خطأ فادح سببه مصر