لافروف: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن لإنقاذ معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى

ماس: ألمانيا مهتمة بالحفاظ على معاهدة الصواريخ ومصير المعاهدة بيد روسيا

ماس: لإنقاذ المعاهدة الصاروخية على روسيا تدمير صاروخ 9М729 بطريقة قابلة للتحقق

لافروف: نأمل في تنفيذ الاتفاقات التي توصلت إليها قمة روسيا تركيا فرنسا ألمانيا حول سوريا في أسرع وقت ممكن

لافروف: نريد سماع رأي بيدرسن حول كيفية إطلاقه عمل اللجنة الدستورية السورية