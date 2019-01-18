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طوكيو تعلن عن موعد زيارة آبي إلى موسكو

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طوكيو تعلن عن موعد زيارة آبي إلى موسكو
Sputnik
رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي
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أعلن الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيهيد سوجا أن رئيس الوزراء شينزو آبي سيزور روسيا قبل أن يغادر إلى سويسرا بين 21 و24 يناير، لحضور لقاء قمة روسي ياباني في الـ22 من الشهر.

وتم التوصل مؤخرا إلى اتفاق حول لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الياباني آبي في يناير، وجرى التأكيد على ذلك خلال المحادثات بين وزيري خارجية البلدين الاثنين الماضي في موسكو.

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يشار إلى أن العلاقات بين روسيا واليابان، تتطور بشكل ملحوظ رغم قضية الجزر التي تعكر صفوها، حيث تدعي طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية الأربع، وهي إيتوروب، وكوناشير، وشيكوتان وهابوماي بموجب اتفاق التجارة الثنائية لعام 1855.

وجعلت طوكيو من عودة الجزر، أحد شروط معاهدة السلام مع روسيا، والتي لم توقع منذ الحرب العالمية الثانية، لكن موقف موسكو يتمثل بأن جزر الكوريل الجنوبية، كانت في الواقع جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن السيادة الروسية عليها مسجلة ضمن مواثيق القانون الدولي، بحيث لا يمكن لأحد التشكيك في مصداقيتها.

الإعلان المشترك لعام 1956 نص على تسليم اليابان جزيرتي هابوماي وشيكوتان، بعد تبنّي معاهدة السلام، دون المساس بجزيرتي كوناشير وإيتوروب.

المصدر: نوفوستي

 

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