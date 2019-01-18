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برلين تعوّل على موسكو في إنقاذ معاهدة الصواريخ

أخبار العالم

برلين تعوّل على موسكو في إنقاذ معاهدة الصواريخ
Sputnik
وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس
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اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه بوسع روسيا إذا ما أرادت، إنقاذ معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المنشورة برا في أوروبا والمبرمة بين موسكو وواشنطن منذ الثمانينات.

وقال الوزير الألماني عشية زيارته إلى موسكو: "روسيا تستطيع إنقاذ المعاهدة بالتخلص من الصاروخ المجنح الذي ينتهك بنود الوثيقة".

وأضاف أنه من الممكن العودة للعمل بالمعاهدة والمحافظة عليها، حتى بعد وقف الجانب الأمريكي العمل بها.

وأشار إلى أن هناك حاجة الآن لاتخاذ إجراءات إيجابية من الجانب الروسي وقال: "الكرة في الملعب الروسي"، وتابع: المعاهدة تعتبر "أحد الأركان الأساسية للبنية الأمنية الأوروبية ويهم الجميع المحافظة عليها وأنا أبذل جهودي في هذا الاتجاه".

وفي ديسمبر الماضي، طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو روسيا بالتخلص من صواريخ 9M729 أو تعديلها في غضون 60 يوما لأنها تنتهك بنود المعاهدة.

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وشدد بومبيو على أنه إذا لم تنفذ روسيا هذا الشرط ستعلق بلاده مشاركتها في المعاهدة الخاصة بالصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وسيصل وزير الخارجية الألماني إلى موسكو اليوم الجمعة وسيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف لبحث معاهدة الصواريخ والوضع في أوكرانيا وسوريا، وعضوية روسيا في مجلس أوروبا التي أعلنت موسكو تعليقها مؤخرا.

المصدر: "إنترفاكس" 

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