كندا تشيد بثقة مؤسس هواوي بالقضاء الكندي

أشادت كندا بثقة مؤسس شركة هواوي الصينية رن جينغفاي بالقضاء الكندي، وسط الجدل بين أوتاوا وبكين حول احتجاز أوتاوا ابنة جينغفاي، والمسؤولة المالية في هواوي مينغ وانتشو.

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وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أمس الخميس: "كنت سعيدة بالسماع منه مباشرة بأنه يشعر بأن ابنته عوملت بإنصاف ورفق من قبل النظام القضائي الكندي... أعتقد أن التعليقات التي أدلى بها كانت مثمرة للغاية".

وفي لقاء نادر مع الصحفيين هذا الأسبوع قال رن: "أنا على ثقة بأن النظامين القضائيين في كندا والولايات المتحدة منفتحان وعادلان ومنصفان، وسيصلان إلى نتيجة عادلة".

واعتقلت مينغ وانتشو ابنة جينغفاي والمسؤولة المالية في هواوي في مطار فانكوفر الشهر الماضي بموجب مذكرة أمريكية لاتهامها بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران، وهي خطوة وصفها السفير الصيني في كندا بأنها "طعنة في الظهر".

وفي خطوة ينظر إليها على نطاق واسع بأنها انتقامية، ألقت السلطات الصينية الشهر الماضي القبض على كنديين هما دبلوماسي سابق ورجل أعمال واتهمتهما بتعريض الأمن القومي الصيني للخطر.

والاثنين الماضي، أصدرت محكمة صينية حكما بالإعدام على مواطن كندي آخر، بعد أن كان قد حكم عليه سابقا بالسجن 15 عاما.

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ووصفت فريلاند سلوك بكين الأخير بأنه "تهديد لجميع الدول"، في حين دعا السفير الكندي لدى الصين لضرورة إقناع كبار الزعماء الصينيين بأن "ما يفعلونه ليس جيدا لصورة الشركات الصينية في العالم".

المصدر: أ ف ب