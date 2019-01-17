"إسرائيل أولاً".. شعار ذو خلفية عسكرية لمنافسة نتنياهو

كشف القائد العسكري الإسرائيلي السابق بيني غانتز المنافس المحتمل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، عن شعاره الانتخابي وهو "إسرائيل أولاً".

وتعهد غانتز "بشيء مختلف"، مفتتحا حملته الانتخابية بمقطع فيديو مدته 17 ثانية أعلن فيه عن شعاره الانتخابي وقال بكلمات مقتضبة "انضموا إلي وسننطلق على طريق جديد لأننا بحاجة إلى شيء مختلف وسنفعل شيئا مختلفا"، لكنه لم يتحدث عن توجهاته السياسية أو موقفه من عملية السلام أو من الفلسطينيين.

وأعلن غانتز في نهاية ديسمبر الدخول إلى الحياة السياسية في البلاد من خلال تأسيس حزب جديد تحت مسمى "الحصانة لإسرائيل" ومن أهدافه "تعزيز الطابع اليهودي والديموقراطي لدولة اسرائيل"، وأعلن حينها أن حزبه الجديد سيخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجري في الـ9 من أبريل 2019.

ونشرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية استطلاعات الرأي التي جرت مساء الأربعاء وأفادت بأن حزب غانتز الجديد سيحصل على 13 مقعدا في الكنيست لو جرت الانتخابات الآن، فيما تنبأت الاستطلاعات أن حزب الليكود برئاسة نتنياهو سيحصل على 32 مقعدا.

ويحظى غانتز، الذي تولى رئاسة الأركان الإسرائيلية ما بين 2011 و2015، باحترام واسع بين الأوساط الإسرائيلية وتعد آراؤه السياسية معتدلة، لكنه لم يقدم بعد أي بيان سياسي مفصل أو يكشف عن أعضاء حزبه الآخرين.

ووعد غانتز في أولى تصريحاته العلنية الاثنين عندما خاطب القادة الدروز بأنه سيعمل على تعديل "قانون القومية" المثير للجدل الذي يعرّف إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، أو ما يعرف ب"يهودية الدولة".

المصدر:" أ.ف.ب"