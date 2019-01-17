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إسرائيل تدين قرار ماليزيا منع دخول فرقها الرياضية

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إسرائيل تدين قرار ماليزيا منع دخول فرقها الرياضية
Reuters AMMAR AWAD
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أدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية رفض حكومة ماليزيا إعادة النظر بقرارها منع سباحين إسرائيليين من ذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركة في مسابقة تقام على أراضيها.

واتهمت الخارجية الإسرائيلية رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد بـ "معاداة السامية"، مطالبة اللجنة الدولية الأولمبية باتخاذ خطوات ردا على ذلك.

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وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله
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وكان وزير الخارجية الماليزي، سيف الدين عبد الله، أكد الأربعاء الماضي أن حكومة كولالمبور لن تراجع القرار الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي بخصوص منع الجانب الإسرائيلي من المشاركة في مسابقات السباحة لذوي الاحتياجات الخاصة المزمع عقدها في إقليم سراوق الصيف المقبل، وهي من التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو لذوي الاحتياجات الخاصة عام 2020.

وجاء قرار ماليزيا، وهي من كبرى الدول المسلمة من حيث عدد السكان عالميا، نابعا من دعمها للقضية الفلسطينية.

المصدر: RT

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