الاتحاد الأوروبي يضيف 4 روس و 5 سوريين إلى القائمة السوداء

صرح مسؤول أوروبي رفيع اليوم الخميس، بأن مجلس الاتحاد الأوروبي سيضيف في 21 يناير أسماء 9 أشخاص وشركة إلى القائمة السوداء الأولى في إطار نظام جديد للعقوبات يتعلق بالسلاح الكيميائي.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي للصحفيين في بروكسل قبيل انعقاد الاجتماع الأول لوزراء خارجية دول الاتحاد في هذا العام :" ستضاف الأسماء للقائمة السوداء للمرة الأولى في إطار نظام جديد في تطبيق العقوبات بحق منتجي ومستخدمي الأسلحة الكيميائية".

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، فإن تصريح ممثل مجلس الاتحاد الأوروبي جاء بمثابة تأكيد قرار اتخذه سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 أمس الأربعاء، فقد اتفق السفراء، بحسب الوكالة الروسية، على فرض عقوبات ضد 4 أشخاص يسميهم الاتحاد الأوروبي " ضباط هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية".

ومن بين هؤلاء ألكسندر بتروف ورسلان بوشيروف المشتبه في محاولتهما اغتيال سيرغي سكريبال وابنته يوليا، كما تضم القائمة 5 سوريين.

وبفضل النظام الجديد لفرض عقوبات تتعلق بالأسلحة الكيميائية، الذي صادق علية مجلس الاتحاد الأوروبي في 15 أكتوبر 2018، سيتسنى للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الأفراد والشركات التي تشارك في إنتاج وتطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن الجنسية أو المكان.

وقد اتخذ هذا القرار بعد يوم من انعقاد الدورة الطارئة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي بمبادرة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة لمناقشة قضية سكريبال، وكذلك المزاعم المتعلقة باستخدام القوات الحكومية السورية للأسلحة الكيميائية.

المصدر: "تاس"