أنقرة تطرد صحفية هولندية لارتباطها بـ"منظمة إرهابية"

أعلن رئيس مركز الاتصالات لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن بلاده طردت صحفية هولندية لارتباطها بمنظمة إرهابية.

وأضاف في تصريحات لـ"الأناضول" أن السلطات التركية تلقت معلومات من الشرطة الهولندية تفيد بارتباط صحفية تدعى يوهانا كورنيلا بورسما بمنظمة إرهابية لم يذكرها.

وتابع: "كما طلبت أمستردام معلومات عن تحركات الصحفية بورسما (31 عاما) التي كانت تعمل مع جريدة "فاينانشالى داجبلاد" الهولندية.

وأوضح ألطون أنه تم ترحيل الصحفية صباح الخميس، مؤكدا أن قرار الطرد لا يتعلق بعملها الصحفي في تركيا.

من جهتها أكدت صحيفة هيت فينانسيلي الهولندية أن تركيا طردت الصحفية "لاعتبارات أمنية" لم تحددها،

وقالت الصحيفة وهي أكبر صحيفة مالية في هولندا إن بورسما كانت تزور مكتبا للهجرة في اسطنبول لتجديد تأشيرتها عندما اعتقلتها الشرطة التركية.

وكتبت بورسما على "تويتر" صباح اليوم الخميس: "فجأة تجد نفسك جالسا في طائرة عائدا إلى هولندا... أعلنوا أنني شخص غير مرغوب فيه في تركيا".

واعتبرت رئاسة تحرير الصحيفة التي تعمل لديها بورسما طرد مراسلتها "انتهاكا فظا لحرية الصحافة... لأن صحفيتنا كانت تؤدي عملها بحكمة ومسؤولية... ومن المحزن بشكل استثنائي أن الصحفيين في تركيا لا يمكنهم أداء عملهم بسلام".

المصدر: وكالات