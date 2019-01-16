إذاعة: إيران توقف إصدار تأشيرات سياحية للبولنديين

أفادت إذاعة "زيت" البولندية المستقلة بأن إيران أوقفت إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين البولنديين على خلفية استضافة وارسو لمؤتمر حول كيفية مواجهة طهران، نظمته واشنطن.

وذكر مراسل الإذاعة في حسابه على "تويتر"، نقلا عن مسؤولين في السفارة الإيرانية لدى وارسو، أن السفارة أوقفت إصدار التأشيرات السياحية، وقد يتم أيضا تعليق منح التأشيرات بالمطارات الإيرانية.

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وأشار إلى أنه من غير المعروف حتى أي إشعار سيستمر هذا الوضع. كما لم يصدر بعد أي بيان رسمي من وزارة الخارجية البولندية بهذا الصدد.

يذكر أن العلاقات بين إيران وبولندا توترت بعد أن تم الإعلان عن عقد مؤتمر دولي في بولندا حول الأوضاع في الشرق الأوسط وسبل مواجهة إيران، بادرت إليه الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر يومي 13 و14 فبراير المقبل.

المصدر: إذاعة "زيت" البولندية