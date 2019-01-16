 
مباشر

ضابط إيراني: سنجري قريبا مناورات بحرية مشتركة مع روسيا

أخبار العالم

ضابط إيراني: سنجري قريبا مناورات بحرية مشتركة مع روسيا
ar.mehrnews.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lbu0

أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال حسين خانزادي عن قرب إجراء مناورات بحرية مشتركة مع روسيا.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" عن خانزادي قوله إن التعاون بين القوات البحرية الإيرانية والروسية والقوات البحرية التابعة لدول بحر قزوين، تعززت في السنوات الماضية بشكل كبير.

إقرأ المزيد
أرشيف - قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري
جعفري لنتنياهو: إحذر من اللعب بذيل الأسد

ولفت قائد بحرية الجيش الإيراني إلى أن المناورات المشتركة مع روسيا تعزز مستوى التعاون البحري في جميع مستوياته الاستراتيجية والتكتيكية والعملياتية، موضحا أن المناورات البحرية المشتركة مع روسيا ستتضمن عمليات الإمداد والإنقاذ ومواجهة قراصنة البحر.

وقال الأدميرال الإيراني في هذا السياق: "لدينا في بحر قزوين علاقات منظمة حيث يمكن القول إنها أخذت شكلا تقليديا، وإن هذه الدول تفهم بعضها البعض جيدا، فبحر قزوين بحيرة مغلقة، وتوفير الأمن لها يقع على عاتق جميع دولها".

وشدده خانزادي على أن دول بحر قزوين لن تسمح بتواجد أي قوة أجنبية في مياهه، وأن قزوين هو بحر السلام والصداقة وجميع دول المنطقة تلتزم بهذا النهج.

المصدر: مهر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. مقتل وإصابة جنود أمريكيين وأكراد في تفجير استهدفهم بمدينة منبج السورية