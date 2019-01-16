ماي: إذا كان البرلمان لا يريد "بريكست بلا اتفاق" فعليه دعم الاتفاق الحالي

دعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، نواب البرلمان إلى مراجعة موقفهم الرافض للاتفاق بين لندن وبروكسل حول شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي جلسة عقدها مجلس العموم (الغرفة السفلى من البرلمان)، اليوم الأربعاء، تمهيدا للتصويت على الثقة بالحكومة الحالية، قالت ماي: "إذا كان البرلمان لا يريد الخروج (من الاتحاد الأوروبي) بلا اتفاق، فمن الضروري دعم الاتفاق الحالي".

يتبع..