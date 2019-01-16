انتهاء العملية الأمنية في حادث الهجوم على فندق بنيروبي

أعلن رئيس كينيا، أوهورو كينياتا، اليوم الأربعاء، انتهاء العملية الأمنية لحادث الهجوم الإرهابي على مجمع يضم فندقا ومكاتب بنيروبي، والقضاء على جميع المهاجمين.

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وأكد كينياتا أن الهجوم الإرهابي في نيروبي أسفر بشكل إجمالي عن مقتل 14 شخصا، مشيرا إلى أن قوات الأمن قامت بإجلاء أكثر من 700 شخص من مكان الحادث.

وأمس الثلاثاء فجر انتحاري واحد على الأقل نفسه في الفندق، فيما قام مسلحون آخرون بإطلاق النار والاشتباك مع قوات الأمن، ثم تحصنوا في الموقع، فيما كان المدنيون يفرون أو يختبئون في مكاتبهم بانتظار إنقاذهم.

المصدر: رويترز