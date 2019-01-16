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دبابة إسرائيلية كادت أن تتسبب في كارثة!

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دبابة إسرائيلية كادت أن تتسبب في كارثة!
AFP
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة العسكرية تحقق في ملابسات تدحرج دبابة لمئات الأمتار خلال تدريب عسكري جنوب البلاد.

وروى موقع قناة تلفزيون "مكان" الإسرائيلي أن الحادثة التي كادت أن تؤدي إلى كارثة مرت من دون وقوع إصابات، مشيرا إلى وجود احتمال بأن النعاس غلب أفراد طاقم الدبابة فانطلقت من عقالها وكان يمكن أن تدهس جنودا في طريقها.

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ونقل الموقع عن مصادر في الجيش الإسرائيلي أن السلطات المختصة تعمل على استخلاص العبر من هذه الواقعة للحيلولة دون تكرارها في المستقبل.

وكان الجيش الإسرائيلي بدأ ظهر أمس مناورات بالقرب من قطاع غزة، تحاكي فيها عدة سيناريوهات لمواجهات عسكرية في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بهذه المناسبة إن الجيش الإسرائيلي "يجري  تمرينا عسكريّا في محيط مدينة سديروت".

وأشار المتحدث العسكري الإسرائيلي إلى أنه "ستلاحظ خلال التمرين حركة نشطة لوسائط نقل، كما سيتم سد بعض محاور الطرق في المنطقة على فترات".

المصدر: وكالات

 

 

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