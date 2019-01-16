بومبيو يتهم إيران بانتهاك القرار الدولي بسبب إطلاقها قمرا صناعيا

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران بانتهاك القرار الدولي، وذلك بسبب قيامها بإطلاق صاروخ إلى الفضاء يحمل على متنه قمرا صناعيا.

وجاء في بيان صدر عن بومبيو: "خلافا لدعوات المجتمع الدولي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، قامت إيران اليوم بإطلاق مركبة إلى الفضاء. وتقتضي هذه المركبات الفضائية باستخدام التكنولوجيات المشابهة للتكنولوجيات المستخدمة في الصواريخ الباليستية، بما فيها الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. وهذا الحدث هو حركة إيران الحقيقية نحو الهدف النهائي لبناء مثل هذه الأسلحة".

وقال: "أوضحنا أننا لن نقف ساكنين أمام تجاهل إيران الصارخ للأعراف الدولية... نعمل مع حلفائنا وشركائنا لمواجهة كل تهديدات الجمهورية الإسلامية".

وأفاد وزير الاتصالات الإيراني جواد آذري جهرمي، أمس الثلاثاء، بأن إيران أجرت أحد الإطلاقين المعلنين لقمر صناعي إيراني. وأضاف أن محاولة إيران وضع قمر صناعي في مداره الفضائي، في تحد لتحذيرات أمريكية، فشلت، لأن الصاروخ الذي يحمل القمر الصناعي لم يصل للسرعة المطلوبة.

وكانت واشنطن حذرت طهران هذا الشهر من إطلاق 3 صواريخ تعتزم إطلاقها في الفضاء، قائلة إنها تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي، لأنها تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

وتخشى الولايات المتحدة من استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية البعيدة المدى، اللازمة لإيصال الأقمار الصناعية إلى مداراتها، في إطلاق رؤوس حربية.

وتقول إيران، التي تعتبر برنامجها للفضاء مسألة كرامة وطنية، إن إطلاق المركبات الفضائية والتجارب الصاروخية لا تنتهك القرارات والمبادئ الدولية، وإنها عازمة على الاستمرار في ذلك.

المصدر: رويترز + نوفوستي