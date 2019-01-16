صورة.. الأطباء قلقون على صحة ترامب بعد ظهور ضمادات لاصقة ملطخة بالدم على يده

أثارت ضمادات لاصقة لاحظها الصحفيون على اليد اليمنى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قلق الأطباء الذين صاروا يخافون على صحته بعدما لاحظوا عليها بقع دم، حسبما ذكرت صحيفة بوليتيكو.

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وقالت الصحيفة أمس الثلاثاء، إنه تم وضع الضمادات اللاصقة على يد ترامب يوم الخميس من الأسبوع الماضي وأول أمس الاثنين. ولوحظ هذا أن صورة ترامب التي نشرها يوم الخميس في موقع إنستغرام المقدم التلفزيوني المعروف في محطة فوكس نيوز الأمريكية الرائدة، شان هانيتي، تظهر بقعة دم على الضمّاد اللاصق.

وأكدت صحيفة بوليتيكو أن الأطباء درسوا صور ترامب الأخيرة المنشورة في الشبكة العنكبوتية، ووصلوا إلى استنتاجات قاتمة، دون أن تحدد بالضبط ماذا تعني بالاستنتاجات القاتمة، وما سبب ذلك.

وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس أصيب بجروح وخدوش خلال اللعب مع ابنه.. وقالت سارة ساندرز السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض للصحيفة: "كان الرئيس يستمتع مع ابنه بارون عندما أصيبت يده بأذى".

وأشارت إلى أن ترامب سيخضع مرة أخرى لفحص طبي سنوي هذا العام ، لكنها لم تذكر تواريخ محددة.

المصدر: نوفوستي