شاهد: زعيم أخطر عصابة مخدرات مكسيكية قدم 100 مليون دولار لرئيس الدولة

صرح شاهد عيان أمام محكمة أمريكية بأن خواكين غوزمان الملقب بـ "إل تشابو"، زعيم عصابة مخدرات "سينالوا" المكسيكية قدم رشوة بقدر 100 مليون دولار للرئيس السابق أنريكي بينيا نييتو.

ورد أليكس سيفوينتيس الذي يدعي بأنه كان أحد مساعدي "إل تشابو"، أمام محكمة بروكلين الفدرالية الأمريكية، أثناء تقديمه إفادته، رد على سؤال حول ما إذا قام "إل تشابو" بتقديم الرشوة بالقول إن "هذا صحيح".

ولأول مرة وردت الأنباء عن تلقي الرئيس المكسيكي السابق رشوة من تجار المخدرات في نوفمبر الماضي. ونفى بينيا نييتو صحة هذه المعلومات.

يذكر أن خواكين غوزمان، زعيم إحدى أكبر عصابات المخدرات في العالم، يحاكم حاليا في الولايات المتحدة بعد تسليمه من قبل المكسيك في عام 2017، بتهم تجارة المخدرات. وكان سيفوينتيس أحد شهود العيان في القضية، قد وافق على التعاون مع أجهزة التحقيق الأمريكية.

وكان نييتو رئيسا للمكسيك في الفترة من ديسمبر 2012 إلى نوفمبر 2018.

المصدر: رويترز