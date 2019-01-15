النيابة العامة التركية تعد مذكرة اعتقال بحق نجم كرة السلة

أعدت النيابة العامة التركية مذكرة اعتقال وطلب تسليم نجم كرة السلة التركي الأصل أنيس كانتر، الذي يقيم في الولايات المتحدة ويواجه تهمة بالإرهاب في تركيا.

وأفادت صحيفة "ديلي صباح" التركية بأن السلطات التركية تعتزم إصدار مذكرة اعتقال "حمراء" بحق الرياضي الذي تتهمه السلطات بدعم منظمة الداعية والسياسي المعارض فتح الله غولن، والذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا.

وتشير السلطات التركية في مسودة المذكرة إلى أن كانتر على صلة بشخصيات رفيعة المستوى في منظمة غولن، وأنه أعرب عن تأييده لغولن من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وتتهم السلطات التركية كانتر كذلك بتمويل المنظمة.

إقرأ المزيد

وتشير الصحيفة إلى أنه قد تمت إحالة مسودة مذكرة الاعتقال وطلب التسليم إلى وزارة العدل التركية التي من المقرر أن تقدمهما للانتربول والجهات المعنية الأخرى.

يذكر أن أنيس كانتر هو لاعب نادي "نيويورك نيكس" في الـ NBA، ويقيم في الولايات المتحدة منذ عدة سنوات. وهو معروف بمواقفه المعارضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وسبق للسلطات في أنقرة أن أسقطت عنه الجنسية التركية وألغت جواز سفره.

المصدر: ديلي صباح