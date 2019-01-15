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يونكر: تصويت البرلمان البريطاني يزيد خطر بريكست غير منظم وسنستعد لذلك

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يونكر: تصويت البرلمان البريطاني يزيد خطر بريكست غير منظم وسنستعد لذلك
Reuters Yves Herman
مقر المفوضية الأوروبية
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أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه من رفض البرلمان البريطاني الصفقة بين لندن وبروكسل حول بريكست، واعتبر أنه فاقم من خطر سير العملية بشكل غير منظم، مؤكدا أنه يستعد لهذا السيناريو.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية: جان كلود يونكر، في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء: "أخذت بعين الاعتبار نتائج التصويت (في مجلس العموم البريطاني) وأشعر بالأسف لذلك . وبعده زاد خطر الانسحاب غير المنظم للمملكة المتحدة (من الاتحاد الأوروبي)".

وتابع يونكر: "إن المفوضية الأوروبية، وعلى الرغم من أننا لا نريد لهذا الأمر أن يحدث، سنقوم بتكثيف تحضيراتنا لضمان الاستعداد الكامل للاتحاد الأوروبي لذلك".  

واعتبر يونكر أن مشروع الاتفاق الذي تم رفضه يمثل "حلا وسطا صريحا وأفضل صفقة ممكنة"، موضحا أنه "يخفف من الضرر التي سيتعرض له جراء بريكست المواطنون وقطاع الأعمال في كل أنحاء أوروبا".

وأضاف رئيس المفوضية الأوروبية أن "هذه الفرصة هي الوحيدة لضمان الانسحاب المنظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، ودعا المملكة إلى توضيح نواياها بأسرع وقت ممكن، قائلا إن "الوقت انتهى تقريبا".

تياني: سنكون دائما إلى جانب المواطنين

من جانبه، تعهد رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تياني، بحماية حقوق المواطنين الذين قد يتضررون من نتائج تصويت اليوم.

وقال تياني، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر": "إن التصويت حول بريكست خبر سيء، وأفكارنا الأولى هي عن 3.6 مليون مواطن للاتحاد الأوروبي يقيمون في بريطانيا، وعن أن بريطانيين كثيرين يقيمون في دول مختلفة بالاتحاد الأوروبي".

وتابع تياني: "إنهم بحاجة إلى ضمانات بشأن مستقبلهم. نحن دائما سنكون إلى جانبهم".

توسك: هل هناك من لديه الجرأة للقول ما هو الحل الإيجابي الوحيد؟

من جهته، لمح رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إلى أن الحل الأفضل في الوضع الحالي هو عدم انسحاب بريطانيا من الاتحاد.

وقال توسك عبر "تويتر": "إذا كان إبرام الصفقة أمرا مستحيلا ولا أحد يريدها، فمن في نهاية المطاف سيملك الجرأة لقول ما هو الحل الإيجابي الوحيد؟".

المصدر: وكالات

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