يونكر: تصويت البرلمان البريطاني يزيد خطر بريكست غير منظم وسنستعد لذلك

أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه من رفض البرلمان البريطاني الصفقة بين لندن وبروكسل حول بريكست، واعتبر أنه فاقم من خطر سير العملية بشكل غير منظم، مؤكدا أنه يستعد لهذا السيناريو.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية: جان كلود يونكر، في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء: "أخذت بعين الاعتبار نتائج التصويت (في مجلس العموم البريطاني) وأشعر بالأسف لذلك . وبعده زاد خطر الانسحاب غير المنظم للمملكة المتحدة (من الاتحاد الأوروبي)".

وتابع يونكر: "إن المفوضية الأوروبية، وعلى الرغم من أننا لا نريد لهذا الأمر أن يحدث، سنقوم بتكثيف تحضيراتنا لضمان الاستعداد الكامل للاتحاد الأوروبي لذلك".

واعتبر يونكر أن مشروع الاتفاق الذي تم رفضه يمثل "حلا وسطا صريحا وأفضل صفقة ممكنة"، موضحا أنه "يخفف من الضرر التي سيتعرض له جراء بريكست المواطنون وقطاع الأعمال في كل أنحاء أوروبا".

وأضاف رئيس المفوضية الأوروبية أن "هذه الفرصة هي الوحيدة لضمان الانسحاب المنظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، ودعا المملكة إلى توضيح نواياها بأسرع وقت ممكن، قائلا إن "الوقت انتهى تقريبا".

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexithttps://t.co/SMmps5kexn — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 15 января 2019 г.

تياني: سنكون دائما إلى جانب المواطنين

من جانبه، تعهد رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تياني، بحماية حقوق المواطنين الذين قد يتضررون من نتائج تصويت اليوم.

وقال تياني، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر": "إن التصويت حول بريكست خبر سيء، وأفكارنا الأولى هي عن 3.6 مليون مواطن للاتحاد الأوروبي يقيمون في بريطانيا، وعن أن بريطانيين كثيرين يقيمون في دول مختلفة بالاتحاد الأوروبي".

وتابع تياني: "إنهم بحاجة إلى ضمانات بشأن مستقبلهم. نحن دائما سنكون إلى جانبهم".

Brexit vote is bad news. Our first thoughts are with 3.6m EU citizens living in UK and Britons living elsewhere in EU. They need assurances with regards to their future. We will always stand by their side. — Antonio Tajani (@EP_President) 15 января 2019 г.

توسك: هل هناك من لديه الجرأة للقول ما هو الحل الإيجابي الوحيد؟

من جهته، لمح رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إلى أن الحل الأفضل في الوضع الحالي هو عدم انسحاب بريطانيا من الاتحاد.

وقال توسك عبر "تويتر": "إذا كان إبرام الصفقة أمرا مستحيلا ولا أحد يريدها، فمن في نهاية المطاف سيملك الجرأة لقول ما هو الحل الإيجابي الوحيد؟".

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is? — Donald Tusk (@eucopresident) 15 января 2019 г.

المصدر: وكالات