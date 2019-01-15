موسكو: العقوبات الأمريكية تعيق إقامة حوار حول برنامج إيران الصاروخي

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن مواصلة الولايات المتحدة ضغطها الشامل على إيران تمنع إطلاق حوار حول برنامج طهران الصاروخي.

وقال ريابكوف للصحفيين في جنيف، اليوم الثلاثاء: "نحن نعلم أن عددا من الدول اقترحت سابقا بدء مفاوضات من أجل عقد ما يسمى بالاتفاق الأوسع (مع إيران)، لضمان الوصول إلى حل معين لما أطلق عليه ملف البرنامج الصاروخي الإيراني".

وأشار الدبلوماسي الروسي بهذا الخصوص إلى أن بدء هذا الحوار يتطلب موافقة كلا الطرفين على ذلك، مضيفا: "في الظروف الراهنة التي تمارس فيها الولايات المتحدة الضغط على إيران بفرض عقوباتها، والتي أضيفت إليها مؤخرا عقوبات جديدة مفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي، وإن كان ذلك بدوافع مختلفة، في هذه الظروف من الصعب عليّ التصور كيف يمكن للأطراف أن تدخل في مثل هذا الحوار".

ريابكوف: إيران لا تنتهك شيئا

وفي تعليقه على الانتقادات التي وجهت إلى طهران بسبب قيامها بإطلاق غير ناجح لقمر "بيام" الاصطناعي، أكد ريابكوف أن العمليات من هذا النوع لا تمثل انتهاكا للقوانين الدولية.

ولفت الدبلوماسي إلى وجود فرق بين عمليات إطلاق خاصة بناقلات فضائية وأخرى تخص الصواريخ القتالية. وتابع: "لكن حتى إذا سلمنا ولو للحظة، بمشروعية وضع الأولى والثانية على قدم المساواة، فإني لا أرى مبررا لموجة الانتقادات التي طالت إيران مجددا في الأشهر الأخيرة بسبب قيامها بتطوير برنامجها الصاروخي".

وشدد ريابكوف على أن طهران "لا تخالف القانون الدولي أو اتفاقات ومعاهدات هي طرف فيها".

المصدر: إنترفاكس + تاس