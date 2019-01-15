مسؤول إيراني: هناك تحديات تواجه تطوير العلاقات الاقتصادية مع سوريا

نقل رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حشمت الله بيشه عن الرئيس السوري بشار الأسد قوله إنه لايجوز تأخير التوقيع على وثيقة التعاون الشاملة بين ايران وسوريا.

وقال بيشة في تصريحات نقلتها وكالة فارس أن الأسد بحث مع وفد برلماني إيراني زار دمشق مؤخرا تحديات تواجه التجار الإيرانيين في سوريا.

كما بحث الجانبان، بحسب بيشة، عوائق في طريق العلاقات الاقتصادية بين سوريا وإيران، مشيرا إلى أن الأسد دعا إلى ضرورة توقيع وثيقة التعاون الشاملة والاستراتيجية بين إيران وسوريا وعدم تأخيرها أكثر من ذلك.

وأشار فلاحت بيشه الى تصريحات الرئيس السوري وقال إن الأسد رحب خلال اللقاء بأن تلعب إيران دورا محوريا في القطاع الاقتصادي السوري.

لكن بيشة أكد أن النهج والآلية للتعاون الاقتصادي مع دمشق لدى المسؤولين السوريين لم يتبلورا بعد.

المصدر: فارس