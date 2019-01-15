مجلة أمريكية تكشف أسباب قلق البحرية في الغرب من صواريخ "كاليبر" الروسية الجوالة

كشفت National Interest الأمريكية عن الأسباب التي تجعل صواريخ كروز الروسية من طراز "كاليبر" كوابيس رعب وخوف للقوات البحرية للدول الغربية.

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وعددت المجلة المتخصصة في شؤون الدفاع والأمن الصفات التي تتمتع بها هذه الصواريخ الجوّالة وقالت:

أولا، هذه الصواريخ تطير على علو منخفض جدا، وتنزلق تقريبا فوق سطح الماء مباشرة، وبالتالي تعجز الرادارات المعادية عن كشفها.

ثانياً، صواريخ "كاليبر" يمكنها ضرب مختلف الأهداف، وحتى أصغر السفن الحربية، مثل الطرادات.

وتؤكد المجلة أن المخابرات الأمريكية تعرف الخصائص التقنية للتعديلات الحالية لصواريخ "كاليبر" الجوالة.

وتم تطوير صواريخ كروز "كاليبر" في الأصل لتسليح أحدث الغواصات النووية المتعددة الأغراض في المشروع 885 "ياسن".

يبلغ مدى صواريخ "كاليبر" حوالي 2500 كيلومتر. وتم استخدامها لأول مرة ضد المسلحين في سوريا في 7 أكتوبر 2015. ثم قامت سفينة الصواريخ التابعة للمشروع 11661K "داغستان" وسفن الصواريخ الصغيرة من المشروع 2163 "غراد سفيازسك" ، "فيليكيي أوستيوغ" و "أوغليش" بإطلاق 26 صاروخ كروز من بحر قزوين على أهداف في سوريا، عبرت أجواء إيران والعراق قبل أن تصل إلى أهدافها.

المصدر: نوفوستي