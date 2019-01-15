رئيس الغابون يعود إلى بلاده بعد غياب طويل وإحباط محاولة انقلاب

صرحت مصادر في حكومة الغابون بأن الرئيس علي بوغو، عاد إلى البلاد أمس الاثنين، بعد غياب للعلاج دام 3 أشهر، وبعد إحباط عملية انقلاب فاشلة الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في الحكومة لم تذكر هويتها، أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين في حضور بونغو اليوم الثلاثاء، وأنه لن يُسمح بحضور وسائل الإعلام.

وتأتي عودة الرئيس بعد أسبوع من سيطرة مجموعة صغيرة من ضباط الجيش على الإذاعة الوطنية وبثهم بيان انقلاب، ولكن السلطات أحبطت محاولة الانقلاب سريعا، إلا أن ذلك كشف عن تنامي الإحباط في البلد المنتج للنفط بسبب غياب بونغو الذي تكتنفه السرية.

وكان بونغو قد أصيب بجلطة خلال حضوره مؤتمرا في السعودية في أكتوبر الماضي، ونقل في نوفمبر إلى المغرب لاستكمال العلاج.

المصدر: رويترز