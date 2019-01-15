رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد يباشر مهامه

تسلم اللواء أفيف كوخافي، اليوم الثلاثاء، مهام منصبه كرئيس جديد لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي.

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وجرت مراسم تسلم المهام في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بمدينة تل أبيب، بحضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وسيقوم رئيس هيئة الأركان الجديد بعد المراسم بزيارة حائط البراق "المبكى"، ومن ثم مقر رؤساء إسرائيل، ليعقد لاحقا جلسة بمشاركة أعضاء هيئة الأركان العامة.

وخدم كوخافي، البالغ من العمر 55 عاما، في لواء المظليين، حيث تدرج في جميع المناصب حتى أصبح قائد لواء الشمال، كما كان قائدا لمفرزة القوة النارية، وقائدا لفرقة غزة، ورئيسا لشعبة العمليات في هيئة الاستخبارات العسكرية، وثم أصبح رئيسا للهيئة ذاتها، فقائدا للمنطقة الشمالية في الجيش، ثم نائبا لرئيس هيئة الأركان.

وبعد ظهر اليوم الثلاثاء يستعرض سلفه في هذا المنصب الجنرال المنتهية ولايته، غادي ايزنكوت، ثلة من حرس الشرف، ليخلع البزة العسكرية بعد خدمة دامت 40 عاما .

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي