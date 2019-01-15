قائدة الأسطول الأمريكي السادس تشيد بمهنية واحترافية الجيش الروسي

أشادت قائدة الأسطول الأمريكي السادس باحترافية العسكريين الروس، مؤكدة أنهم محترفون لأقصى درجات الاحتراف المهني، وأن ذلك ما يظهره التعامل والتنسيق بينهم في البحار والأجواء الدولية.

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وأعلنت قائدة الأسطول السادس في البحرية الأمريكية، نائب الأدميرال، ليزا فرانكتي، أن تصرفات العسكريين الروس في الجو والبحر مع نظرائهم الأمريكيين تتسم بالاحترام والاحترافية والمهنية.

وجاء كلام فرانكتي خلال مقابلة خاصة أجرتها معها صحيفة Defense News الأمريكية، وقالت: "أنا في هذا المنصب منذ حوالي 10 أشهر، ولدينا الفرصة لنرى ونراقب عمل العسكريين الروس في البحار المختلفة، بدءا من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وبحر البلطيق، ويمكننا القول إن التنسيق والتعامل مع الروس يتم باحترافية كاملة، ولم نسجل أي اعتراض إلا من خلال النشاط الجوي الروسي غير المحترف، وكان ذلك مرة واحدة فقط".

وأضافت فرانكتي: "ننشط نحن والروس في المياه الدولية ونتوقع أن يكون العمل مهنيا واحترافيا بين الجانبين ولا يجرنا ذلك إلى حرب خطيرة بين الدولتين، فنحن نسعى للتنسيق والتعاون".

الجدير بالذكر أن العديد من النقاط الجغرافية في البحر والجو كانت مسرحا لنشاط عسكري روسي أمريكي، ومنها منطقة الشرق الأوسط وتحديدا شرق البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى المجالات الجوية المتنوعة.

يعمل الأسطول السادس من البحرية الأمريكية بشكل رئيسي في البحر الأبيض المتوسط ​​، ويقع مقره في نابولي. ومع ذلك، فإن سفن هذا الأسطول تقوم برحلات منتظمة إلى البحر الأسود وبحر البلطيق ، وكذلك إلى شمال أوروبا.

في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط ​​، تعمل مجموعة من سفن البحرية الروسية بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك ، لدى روسيا نقطة لوجستية في ميناء طرطوس السوري.

وكانت السفن والطائرات والطائرات بدون طيار التابعة للولايات المتحدة وحلفائها في الناتو تقوم خلال السنوات الأخيرة بعمليات استطلاع باستمرار قبالة سواحل روسيا. في بعض الحالات، كان يحصل تقارب لمسارات الطائرات، اعتبرتها الولايات المتحدة خطرة لكن لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث خطيرة أخرى بين الجيشين.

وبعد انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وبسبب النزاع في دونباس شرق أوكرانيا، مُنعت وزارة الدفاع الأمريكية، بموجب قانون، من التعاون مع الجيش الروسي. وقنوات الاتصال الوحيدة بين الجيشين الروسي والأمريكي هي في الواقع اتصالات على مستوى رؤساء الأركان العامة، وكذلك على مستوى وحدات الجيشين المنتشرة في سوريا.

المصدر: نوفوستي