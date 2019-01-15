البيت الأبيض ينفي ترشيحه إيفانكا ترامب لرئاسة البنك الدولي

نفى البيت الأبيض صحة الأنباء، التي تحدثت عن ترشيح إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمنصب رئيس البنك الدولي.

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ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر بالبيت الأبيض قولها إن ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب سوف تسدي النصح فقط فيما يتعلق باختيار المرشحين لرئاسة البنك الدولي.

هذا ونقلت صحيفة "Financial Times"، في وقت سابق عن مصادر لم تحددها، أن البيت الأبيض يدرس ترشيح إيفانكا ترامب، لرئاسة البنك الدولي، خليفة لجيم يونغ كيم الرئيس الحالي، الذي يغادر منصبه في فبراير المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن تعيين ترامب لابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنير مستشارين له بعد وصوله إلى السلطة، أثار موجة انتقادات حادة.

المصدر: وكالات