مراقب الدولة الإسرائيلي يطلب فحص تلقي نتنياهو مئات آلاف الشواقل بطريقة غير قانونية

طالب مراقب الدولة الإسرائيلي، يوسيف شابيرا، المستشار القضائي للحكومة فحص تلقي رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 300 ألف شيقل لتمويل طاقم الدفاع عنه في ملفات فساد، دون التصريح عنها.

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وأعلن شابيرا، اليوم الاثنين، أنه توجّه بطلب للمستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، ليفحص تلقي نتنياهو مبلغا قدره ‏‏300 ألف شيقل من قريبه، نتان ميليكوفسكي، كتمويل للاستشارة القانونية الخاصة بنتنياهو حول شبهات الفساد التي تحوم حوله، والمعروفة إعلاميا بملفات "1000، 2000، 3000، و4000".

واعتبر مراقب الدولة أن تلقي نتنياهو هذه الأموال دون موافقة اللجنة المخولة بالمصادقة على تلقيه الأموال من ‏أفراد، قد يعتبر خرقا للقانون والأعراف المتبعة.

وجاء في الرسالة أن نتنياهو حصل بشكل غير قانوني على أموال من نتان ميليكوفسكي، بموازاة لمناقشة اللجنة ‏طلب رئيس الحكومة بالسماح له بالحصول على هذه الأموال لتمويل الدفاع القانوني عنه في شبهات الفساد بملفي 1000 و‏‏2000 اللذين باتا في المراحل الأخيرة من إعداد لوائح الاتهام. وأوضح شابيرا أنه واللجنة المذكورة لم يكونا على علم بتلقي نتنياهو هذه الأموال بالفعل عند مناقشة الطلب.‏

وكانت اللجنة قد رفضت قبل شهرين طلب نتنياهو لمنحه إذنا بتلقي هذه الأموال ‏للاستعانة بها في تمويل تكاليف طاقم الدفاع عنه.

وتستعد الشرطة، بعد سلسلة تحقيقات مع نتنياهو في إطار ملفي 1000 و2000، لتقديم توصياتها للمدعي العام الإسرائيلي.

ويتعلق ملف 1000 بشبهات تقديم رئيس الحكومة خدمات لرجل الأعمال، أرنون ميلتشين، مقابل هدايا تلقاها هو وزوجته تقدر بعشرات آلاف الشواقل. فيما يتضمن الملف ‏‏2000 شبهات بالتعاون بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" رجل الأعمال نوني موزيس حول سن قانون لمنع إصدار الصحف اليومية المجانية مقابل تغطية إخبارية ايجابية لنتنياهو في الصحيفة.

كما وتحقق الشرطة في ملفين ‏إضافيين يحملان اسم 3000، و4000. والأخير يطال شبهات فساد تتعلق بتغطية إيجابية في موقع "والا" التابع لشاؤول ‏ألوفيتش، رئيس مجموعة "بيزك"، مقابل مساعدة بيزك على توسيع هيمنتها على سوق الاتصالات في إسرائيل.

المصدر: i24News