استطلاع: 55 بالمئة من الأمريكيين غير راضين عن أداء ترامب

أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "راسموسن ريبورتس" أن أكثر من نصف المواطنين الأمريكيين غير راضين عن أداء دونالد ترامب في منصب الرئيس الأمريكي.

وحسب نتائج الاستطلاع، التي تم نشرها اليوم الاثنين، أن 43 بالمئة يؤيدون نشاط ترامب في منصب الرئيس، مقابل 55 بالمئة من المعارضين.

وقال كذلك 32 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم "يؤيدون بشدة" أداء ترامب، فيما "يعارضه بشدة" 46 بالمئة.

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ويشير موقع "راسموسن ريبورتس" إلى أن هذا هو أدنى مستوى لتأييد نشاط ترامب منذ عام تقريبا. وبشكل عام شهدت شعبية ترامب، حسب استطلاعات الموسسة، تراجعا ملحوظا، حيث كانت بحدود 50 بالمئة دائما في ديسمبر الماضي.

كما يشير استطلاع آخر لـ "راسموسن ريبورتس" إلى أن 36 بالمئة فقط من الأمريكيين يعتقدون بأن البلاد تتطور باتجاه صحيح.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "راسموسن ريبورتس" تتابع مستوى شعبية الرئيس يوميا، وهي محسوبة على التيار المحافظ وذوي المعتقدات السياسية اليمينية، الذين يؤيدون سياسات ترامب بشكل عام.

وشارك في الاستطلاع 1500 مواطن أمريكي، وتبلغ نسبة الخطأ المحتمل 2.5 بالمئة.

المصدر: RT، وكالات