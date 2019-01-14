إيران ردا على تصريحات بومبيو في الإمارات: على أمريكا التعلم من هزائمها

هاجمت إيران وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على خلفية تصريحاته التي أدلى بها مؤخرا في الإمارات ووصفتها بالمثيرة للحروب، معتبرة أن على بلاده التعلم من هزائمها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، تعليقا على تصريحات بومبيو:"على أمريكا أن تعتبر من هزائم سياساتها العدائية في المنطقة خلال العقود الماضية".

وأدان قاسمي تصريحات بومبيو التي وصفها بالمعادية لإيران والمثيرة للحروب، وتابع: " يتصور المسؤولون الأميركيون أن بإمكانهم تحقيق مآربهم غير الشرعية عبر اتخاذ إجراءات تتعارض مع المعايير الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولن تؤدي سوى إلى زعزعة استقرار المنطقة وإثارة توترات جديدة بين الدول، في الوقت الذي يغفل مثيرو الحروب في واشنطن عن حقيقة أن ايران ستواصل انتهاج سياستها المبدئية والاستراتيجية في التعاطي والتعايش السلمي مع الجيران وهي لن تسمح بحكمتها ووعيها بتحقيق احلامهم الساذجة والحاقدة".

كما تطرق قاسمي إلى المؤتمر الدولي المناهض لإيران المزمع عقده الشهر المقبل في بولندا بمبادرة من الولايات المتحدة "تحت يافطة قضايا الشرق الأوسط"، وقال في هذا السياق: "إننا نؤمن أن أمريكا لا تسعى إلى تحقيق أهداف خيرة تخدم شعوب المنطقة، وإن كانت تريد إبداء حسن نيتها فعليها فقط أن تعيد النظر في سياساتها إزاء المنطقة وأن تكف عن نهج إثارة الفرقة وإطلاق التهديدات المفتعلة وغير المنطقية وتصعيد التوتر والأزمات في هذه المنطقة".

وأكد بومبيو في مقابلة مع قناة "العربية" خلال زيارته الإمارات يوم 12 يناير أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها من أجل التصدي للأنشطة الإيرانية في الشرق الأوسط، وخاطب الشعب الإيراني قائلا إن عليه أن يدرك أن السلطات الأمريكية تؤيد "الحياة الكريمة" له، وتريد أن تسمع أصوات شعب إيران وليس نظامها.

وأشار إلى أن على الشعب الإيراني أن يفهم أن "تدخل النظام في شؤون الدول الأخرى" غير مقبول.

المصدر: وكالات