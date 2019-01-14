قائد الجيش الإيراني: العديد من ضحايا تحطم الطائرة دافعوا عن المراقد المقدسة

أعلن القائد العام للجيش الإيراني العميد سيد عبدالرحيم موسوي أن العديد من العسكريين الذين لقوا مصرعهم جراء تحطم طائرة للجيش "دافعوا عن المراقد المقدسة".

وأعرب موسوي في كلمة له اليوم الاثنين عن تعازيه بمصرع عدد من كوادر القوة الجوية للجيش الايراني في حادث تحطم الطائرة، قائلا إن "العديد من شهداء هذ الحادث كانوا في صفوف المدافعين عن المراقد المقدسة".

وتحدث القائد العام في كلمته أيضا أن إيران تواجه تهديدات من قبل "أعداء البلاد"، وتعمل بقوة على القضاء على هذه التهديدات.

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وأضاف أن "القوات المسلحة عندما تواجه عدوا لدودا مثل أميركا والكيان الصهيوني، فانها تسعى لدحره، وهذا الموضوع مدرج في الثقافة التنظيمية للقوات المسلحة".

يذكر أن تحطم طائرة عسكرية من نوع "بوينغ 707" غربي العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الاثنين، أسفرت عن مقتل 15 عسكريا إيرانيا.

المصدر: وكالة فارس