إيران تنشر صورا لعسكريين قتلوا في تحطم الطائرة للجيش قرب طهران

نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، صورا لـ13 عسكريين كانوا على متن طائرة شحن تابعة للجيش تحطمت، صباح اليوم، قرب طهران.

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وذكرت وسائل الإعلام أن أحد ضباط سلاح الجو الذين لقوا مصرعهم جراء الكارثة هو غفور قجاوند، أحد أفضل الطيارين العسكريين في البلاد، وشارك في "المهام الخاصة" سواء داخل إيران وخارجها، "خاصة في سوريا والعراق".

وفي وقت سابق من اليوم، تحطمت طائرة شحن من نوع "بوينغ 707" تابعة للجيش الإيراني في منطقة سكنية بضواحي طهران، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا كانوا على متنها فيما نجا شخص واحد.

المصدر: ion.ir



