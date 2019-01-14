الحكم بالإعدام على المواطن الكندي المعتقل في الصين

أصدرت محكمة في الصين حكما بالإعدام على المواطن الكندي لويد شيلنبرغ المعتقل بتهمة تجارة المخدرات.

وأعلنت المحكمة الشعبية في مدينة داليان الصينية، اليوم الاثنين عن إدانة شيلنبرغ بتهمة "التجارة غير المشروعة بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود ضمن جماعة إجرامية منظمة". وقررت أيضا مصادرة كافة ممتلكاته.

وأشارت المحكمة إلى أنه تم إبلاغ السفارة الكندية ومنحت لممثلها إمكانية لحضور جلسة المحكمة. وجرى النطق بالحكم بحضور صحفيين صينيين وأجانب.

وفي وقت سابق حكمت المحكمة الصينية على شيلنبرغ المتهم بتهريب أكثر من 220 كغم من الأمفيتامين، والذي تم اعتقاله في عام 2014، بالسجن 15 عاما. وقررت إعادة النظر في القضية بعد "الكشف عن ملابسات جديدة".

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من جهته، دان رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الحكم الصادر بحق شيلنبرغ، معتبره غير مبرر، وأعرب عن قلقه البالغ بهذا الصدد.

وقامت الصين بإعادة النظر في قضية المواطن الكندي بعد اعتقال مديرة شركة "هواوي" الصينية منغ وانجو في كندا يوم 1 ديسمبر الماضي. بطلب من الولايات المتحدة للاشتباه بمخالفتها لنظام العقوبات ضد إيران. وتم الإفراج عنها بكفالة.

وتسبب اعتقال منغ وانجو بأزمة دبلوماسية بين الصين وكندا، حيث اعتقلت بكين على خلفية هذه الأحداث اثنين من المواطنين الكنديين، تتهمهما بارتكاب "نشاط يهدد أمن الدولة".

المصدر: وكالات