تركيا ترد على تهديد ترامب بتدميرها اقتصاديا وتحذره من "خطأ قاتل"

رد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، على تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتدمير تركيا اقتصاديا، محذرا إياه من ارتكاب خطأ قاتل.

وقال قالن، في تغريدة نشرها اليوم الاثنين تعليقا على تصريح ترامب: "إلى السيد ترامب، إن وضع الأكراد في خانة واحدة مع تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي وامتداده السوري وحدات حماية الشعب/حزب الاتحاد الديمقراطي يعد خطأ قاتلا".

وشدد المتحدث باسم الرئاسة التركية على أن أنقرة "تكافح الإرهابيين وليس الأكراد، وتعمل على حماية الأكراد وباقي السوريين من تهديد الإرهاب".

وأضاف قالن، مخاطبا ترامب: "لا يمكن أن يكون الإرهابيون شركاء أو حلفاء لكم. وتنتظر تركيا من الولايات المتحدة احترام الشراكة الاستراتيجية بيننا ولا تريد أن تلقي الدعاية الإرهابية بظلها عليها. لا فرق هناك بين داعش وحزب العمال الكردستاني وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي. إننا سنواصل محاربتهم جميعا".

Mr @realDonaldTrump It is a fatal mistake to equate Syrian Kurds with the PKK, which is on the US terrorists list, and its Syria branch PYD/YPG. Turkey fights against terrorists, not Kurds. We will protect Kurds and other Syrians against all terrorist threats. https://t.co/Yyzgyp9RQ4 — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 13 января 2019 г.

وكان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق عبر تغريدة في "تويتر"، إن بلاده ستدمر تركيا اقتصاديا حال إقدامها على مهاجمة الأكراد السوريين، الذين تحالفت معهم الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا.

وأعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده تنوي إقامة منطقة آمنة في الشمال السوري لمسافة 20 ميلا لضمان أمن الأكراد ومنع استفزاز تركيا.

وردا على هذا التهديد، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن إنشاء منطقة عازلة في سوريا ليست فكرة الولايات المتحدة، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هو من تقدم سابقا بهذه المبادرة.

المصدر: RT