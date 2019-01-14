بوتين يهنئ باشينيان بتعيينه رئيسا لوزراء أرمينيا

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية للسياسي الأرمني نيكول باشينيان هنأه فيها بمناسبة تعيينه، اليوم الاثنين، لمنصب رئيس وزراء أرمينيا.

وقال بوتين في برقيته: "آمل أن يساعد حوارنا والعمل المشترك البناء في مواصلة تعزيز التعاون الروسي الأرمني وتحريك عمليات التكامل في المنطقة الأوراسية. هذا ما يتفق بلا شك مع مصالح شعبينا الشقيقين".

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للكرملين: "أشار فلاديمير بوتين بشكل خاص إلى أن العلاقات بين روسيا وأرمينيا تعتمد على التقاليد الطيبة للصداقة والاحترام المتبادل، كما أشار إلى أن البلدين توفرت لديهما خبرة كبيرة للتعاون المثمر في مختلف المجالات".

ووقع رئيس أرمينيا أرمين ساركيسيان، اليوم الاثنين، أمرا بتعيين نيكول باشينيان بمنصب رئيس وزراء الجمهورية.

وتم ترشيح نيكول باشينيان لهذا المنصب من قبل تحالف "خطوتي" الذي يشغل أغلبية المقاعد في البرلمان.

ويجب أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في أرمينيا خلال الأيام الـ15 المقبلة.

المصدر: إنترفاكس