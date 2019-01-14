كازاخستان: اعتقال خلية من الأجانب تابعة لـ"داعش"

اعتقلت سلطات كازاخستان في مدينة ألما آتا مجموعة من الأجانب ينتمي أفرادها إلى دول آسيا الوسطى، للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ هجمات إرهابية.

وقال بيان صحفي للجنة الأمن القومي في كازاخستان إن الجهاز قام: "في العاشر من يناير 2019 خلال عملية خاصة في ألما آتا باعتقال مجموعة من المواطنين الأجانب من آسيا الوسطى يشتبه في إعدادهم لأعمال إرهابية في كازاخستان".

إقرأ المزيد

وأفاد بيان دائرة الأمن في كازاخستان بأنه خلال عمليات تفتيش أماكن إقامة أفراد الخلية تم العثور على مكونات لتصنيع عبوات متفجرة بطاقة تدمير عالية، كما عثر أيضا على أسلحة نارية وذخيرة.

ويقول المحققون إن المعتقلين تصرفوا بناء على أوامر وتحت قيادة متطرفي "داعش" في الخارج.



وشدد البيان على أنه "وفقا للمعطيات ذاتها، كان من المقرر أن يتم استخدام عبوات ناسفة، وتنفيذ هجمات مسلحة في الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة للمدنيين بألما آتا".

المصدر: نوفوستي