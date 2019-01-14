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المدرسون يستعدون لأول إضراب منذ 30 عاما في لوس أنجلوس

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المدرسون يستعدون لأول إضراب منذ 30 عاما في لوس أنجلوس
AFP
المعلمون والطلاب يحملون لافتة احتجاجا على تخفيض تمويل التعليم الأمريكي خلال مسيرة مارس من أجل التعليم العام في لوس أنجلوس، كاليفورنيا في 15 ديسمبر 2018.
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يعتزم أكثر من 30 ألف مدرس الإضراب عن العمل في المدارس العامة بلوس أنجلوس الأمريكية في أول إضراب لهم منذ 30 سنة.

ويعتزم المدرسون أيضا تنظيم تجمع حاشد والقيام بمسيرة إلى مجلس مدينة لوس أنجلوس إذا لم يتم التوصل لاتفاق في آخر دقيقة بين المدرسين وثاني أكبر منطقة تعليمية في الولايات المتحدة.

وتريد نقابة المعلمين زيادة الرواتب بنسبة 6.5 في المئة، وزيادة عدد أمناء المكتبات والمستشارين والممرضين في مدارس المدينة وتقليل عدد الطلاب في الفصول الدراسية، وكذلك الاختبارات.

وقدمت المنطقة التعليمية بمقاطعة لوس أنجلوس اقتراحا يوم الجمعة بزيادة الرواتب 6 في المئة بأثر رجعي، واستثمار حجمه 100 مليون دولار للتعاقد مع معلمين جدد، وتقليل عدد الطلاب في الفصول.

المصدر: رويترز

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