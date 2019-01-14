بيان للجيش الإيراني بخصوص الطائرة المنكوبة

أعلن قسم العلاقات العامة للجيش الإيراني في بيان له، أن طائرة شحن "بوينغ 707" محملة بشحنة من اللحوم تحطمت في مطار فتح في مدينة كرج.

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وقال قسم العلاقات العامة للجيش في بيان له: "إن طائرة شحن "بوينغ 707" محملة بشحنة من اللحوم كانت قادمة من عاصمة جمهورية قيرغيزستان بشكيك، قامت صباح اليوم الاثنين بهبوط اضطراري في مطار فتح، حيث خرجت من مدرج الهبوط، ومن ثم اصطدمت بحائط في نهاية المدرج ما أدى إلى احتراقها".

وأشار البيان إلى أن المزيد من التفاصيل حول أسباب الحادث وأوضاع القتلى أو المصابين ستكشف لاحقا من خلال الفريق المفوض بدراسة هذا الحادث.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني في حديثه مع التلفزيون الرسمي، أن عملية نقل شحنة اللحوم كانت تجري في إطار مشروع لمساعدة الشعب ودعم اقتصاد البلاد على يد عدد من المنتسبين في القوة الجوية التابعة للجيش الإيراني.

المصدر: وكالة مهر