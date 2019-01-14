صور من داخل منزل ارتطمت به طائرة الشحن المنكوبة غرب إيران
CANNEWS
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نشرت وسائل إعلام إيرانية صورا للبيوت التي تضررت نتيجة لتحطم طائرة شحن إيرانية، الاثنين، أثناء هبوطها، في منطقة زيبا دشت السكنية قرب مطار فتح في مدينة كرج غرب طهران.
ولقي 15 شخصا من ركاب الطائرة مصرعهم فيما نجا شخص واحد، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن ضحايا أو إصابات بين سكان المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة.
EMS NEWS
المصدر: EMS NEWS
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