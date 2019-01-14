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صور من داخل منزل ارتطمت به طائرة الشحن المنكوبة غرب إيران

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صور من داخل منزل ارتطمت به طائرة الشحن المنكوبة غرب إيران
CANNEWS
الدخان يتصاعد من مكان تحطم طائرة الشحن التابعة للجيش الإيراني في منطقة سكنية غرب طهران
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نشرت وسائل إعلام إيرانية صورا للبيوت التي تضررت نتيجة لتحطم طائرة شحن إيرانية، الاثنين، أثناء هبوطها، في منطقة زيبا دشت السكنية قرب مطار فتح في مدينة كرج غرب طهران.

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تحطم طائرة تابعة للجيش الإيراني في منطقة سكنية ومقتل 15 شخصا من ركابها

ولقي 15 شخصا من ركاب الطائرة مصرعهم فيما نجا شخص واحد، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن ضحايا أو إصابات بين سكان المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة.

EMS NEWS
أحد المنازل التي تضررت نتيجة لتحطم طائرة شحن إيرانية في منطقة سكنية في مدينة كرج غرب طهران

المصدر: EMS NEWS

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