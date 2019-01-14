موسكو: نأمل بإجراء قمة ترامب-كيم الجديدة في القريب العاجل

أعلن سفير الخارجية الروسية للمهمات الخاصة، أوليغ بورميستروف، أن موسكو تأمل بأن تعقد القمة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في القريب العاجل.

وقال بورميستروف في حديثه لوكالة "إنترفاكس": تجري حاليا التحضيرات للقمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. ونريد أن نأمل بأن يسعى كلا الطرفين إلى تحقيق نتيجة إيجابية لهذا اللقاء، كما نأمل بأن يجري بأسرع وقت ممكن".

وأشار إلى أن "درجة الحرارة" في شبه الجزيرة الكورية تتوقف بشكل كبير على نتائج هذه القمة.

وذكر أن "التصريح الذي أدلى به الزعيمان في سنغافورة العام الماضي يعد أساسا جيدا للمضي قدما إلى الأمام، إذ تضمن المبادئ الصحيحة للعلاقات الثنائية".

وأضاف بورميستروف: "أكد هذا التصريح إقامة علاقات جديدة بين الدولتين، أي تطبيع العلاقات الثنائية. كما يعتبر تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية مهمة رئيسية لهذه العملية. وأعلن الجانب الأمريكي نيته تقديم ضمانات الأمن لكوريا الشمالية".

وتابع: "إذا استمرت الحركة في هذا الطريق، وخاصة تأكيد مبادئ سنغافورة وتحديد أشكالها الحقيقية، فسيكون ذلك ضمانا لاستمرار عملية التطبيع".

كما حذر الدبلوماسي الروسي من أن عدم التحرك في اتجاه كوريا الشمالية قد يعيد الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى مجرى المواجهة.

وفي حديثه حول العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية عبر بورميستروف عن اعتقاده بأن "نظام العقوبات الدولي يحتاج إلى تصحيح الآن".

المصدر: إنترفاكس