زوجة رئيس "نيسان" السابق تشكو من الظروف القاسية وغير العادلة لاحتجازه في اليابان

شكت زوجة رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، من قسوة ظروف اعتقاله في طوكيو، وأرسلت رسالة لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، قالت فيها إن زوجها محتجز في ظروف "قاسية" غير عادلة.

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ونقلت صحيفة "جابان تايمز" عن السيدة كارول غصن قولها: "المدعون العامون يستجوبونه عدة ساعات في اليوم، يخيفوه، ويقرؤون عليه بنودا قانونية، ويوبخوه، وكل هذا لانتزاع اعترافات منه دون حضور محاميه".

وبحسب السيدة كارول غصن، فإن زوجها اللبناني الأصل "أدين بالخطأ وسجن ظلماً بسبب مزاعم غير معقولة وغير مؤكدة".

واعتقل كارلوس غصن، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والبرازيلية إلى جانب جنسيته اللبنانية، ومساعده غريغ كيلي الذي يعتبر بمثابة "يده اليمنى" في 19 ديسمبر الماضي للاشتباه في أن رئيس شركة سيارات نيسان لم يصرّح عن كل مداخيله، وقام بذلك بمساعدة كيلي. ويؤكد غصن أنه لم تكن لديه أي نية لإخفاء القيمة الحقيقية لدخله.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، كان من المتوقع إطلاق سراحه بكفالة، لكن مكتب المدعي العام الياباني أعاد اعتقاله، وهي ممارسة شائعة في اليابان. وهذه المرة، كان سبب الاعتقال هو الشك في أن غصن غطى خسائر تكبدها نتيجة لاستثماراته الخاصة من ميزانية الشركة.

في الوقت نفسه جرى في 25 ديسمبر إطلاق سراح غريغ كيلي بكفالة.

وفي الأسبوع الماضي، اتهم مكتب المدعي العام في طوكيو رسمياً غصن، بالإضافة إلى إخفاء مداخيله، بإساءة استخدام منصبه واستغلال الثقة بموجب القانون الذي ينظم عمل الشركات.

المصدر: نوفوستي