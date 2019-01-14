الأصداء الداخلية لتصريحات نتنياهو بشأن الغارات على سوريا!

رصدت وسائل إعلام إسرائيلية بعض المواقف المؤيدة والمنتقدة لتصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، التي أقر فيها بشكل صريح بأن تل أبيب نفذت مئات الغارات الجوية ضد أهداف في سوريا.

وذكر في هذا السياق موقع قناة تلفزيون "مكان" أن النائبة العمالية، إيليت نحمياس فاربين، وجهت انتقادات شديدة لنتنياهو، متهمة إياه بأنه خالف قانون الرقابة العسكرية بشكل خطير، وأنه بتصريحاته يغلب مصلحته السياسية على المصلحة الأمنية ويلحق الضرر بقدرات الجيش الإسرائيلي على المناورة.

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وأشار المصدر بالمقابل إلى أن رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية في إسرائيل، آفي ديختر، أعلن تأييده لتصريحات رئيس الحكومة بشأن الهجمات الجوية على سوريا، وبرر ذلك بأن مثل هذه التصريحات "تؤدي إلى الردع"، مشددا على أن إسرائيل لن تسمح لأعدائها بالتمركز قرب حدودها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد كسر التكتم التقليدي على الغارات التي تنفذها تل أبيب في الخارج، وخاصة في سوريا، وكشف النقاب عن أن سلاح الجو الإسرائيلي أغار خلال الساعات الـ36 الماضية على مخازن أسلحة إيرانية في مطار دمشق الدولي.

كما كشف نتنياهو أيضا أن الجيش الإسرائيلي قصف مئات المرات أهدافا لإيران وحزب الله في سوريا، مشددا على أن "إجمالي الهجمات الأخيرة يبرهن على أننا عاقدون العزم أكثر من أي وقت مضى على العمل ضد التموضع الإيراني في سوريا".

المصدر: makan.org.i